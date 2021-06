Buda w Programie 1 Polskiego Radia pytany był o to, które elementy programu Polski Ład wejdą w życie od nowego roku. Jako pierwszy wymienił kwotę wolną od podatku w wysokości do 30 tys. zł. "18 mln Polaków skorzysta z tej zmiany, nie będzie im się naliczał podatek od 1 stycznia. To cały szereg zmian, które są planowane, które są wykonalne bardzo szybko" - mówił Buda, zapowiadając kolejne prace nad wdrożeniem programu Polskiego Ładu. Wiceminister ocenił, że wprowadzane od przyszłego roku będą te elementy programu, które "będą możliwe z punktu widzenia przygotowania aktów prawnych", jak np. "dopłaty do paliwa rolniczego".

Pytany o to, czy od 1 stycznia 2022 r. wejdzie "składka zdrowotna w wysokości 9 proc. dla wszystkich, a w szczególności dla tych, którzy mają własne firmy", Buda powiedział: "Tak, bo to jest też element parapodatkowy, obciążeniowy, publiczny i też dobrze, jak wchodzi z początkiem roku. To jest pewnego rodzaju cały system zmian podatkowo-daninowych, zatem to dobrze, że wejdzie w jednym czasie. Będzie przejrzyste: co było, co jest, ile osób z tego skorzysta".

Buda przypomniał, iż na prace legislacyjne w Polskim Ładzie wyznaczono okres 100 dni. "To taki zadaniowy czas, będziemy się tego trzymali" - stwierdził.

Odpowiadając na pytanie o realizację programu dopłat do mieszkań dla młodych od nowego roku, Buda powiedział, że "chcielibyśmy, aby te dopłaty również się pojawiły" i wskazał, że 2020 r. był rekordowy pod kątem budowy mieszkań - powstało ich 220 tys. "Widzimy, że jest popyt na te mieszkania, ale widzimy też, że młode rodziny mają problem z uzyskaniem wkładu własnego, stąd pomysł żeby Bank Gospodarstwa Krajowego to gwarantował" - mówił wiceminister.

"Polski Ład" to firmowany przez partie tworzące Zjednoczoną Prawicę nowy program społeczno-gospodarczy na okres po pandemii. Jego fundamenty to 7 proc. PKB na zdrowie; obniżka podatków dla 18 mln Polaków (w tym kwota wolna od podatku do 30 tys. zł i podniesienie progu podatkowego z 85,5 tys. zł do 120 tys. zł); inwestycje, które wygenerują 500 tys. nowych miejsc pracy; mieszkania bez wkładu własnego; dom do 70 m kw. bez formalności; a także emerytura bez podatku do 2500 zł.