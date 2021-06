Grupa posłów PiS skierowała do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o zbadanie zgodności z konstytucją trzech przepisów Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, które dotyczą uprawnień Trybunału Sprawiedliwości UE.

"(Wniosek do TK - PAP) to kolejna odsłona wojny PiS z instytucjami europejskimi. To jest kolejny wniosek o to, aby upolityczniony TK badał wyższość prawa europejskiego nad prawem polskim" - ocenił poseł Lewicy Krzysztof Śmiszek na piątkowej konferencji prasowej. "Ten wniosek złożony jest po to, żeby podżyrował on wszystkie tak zwane reformy dotyczące wymiaru sprawiedliwości" - dodał.

"Jeśli ten wniosek zostanie rozpoznany tak, jak chce tego władza, a przecież wiemy, że tak będzie, to znaczy, że Polska stawia się poza Unią Europejską. Jeżeli mamy do czynienia ze zmasowanym atakiem na instytucje i prawo europejskie, to znaczy, że powolutku wychodzimy z Unii Europejskiej" - ocenił poseł Lewicy.

Posłowie PiS chcą stwierdzenia niekonstytucyjności przepisu, zgodnie z którym TSUE ma prawo dokonywać kontroli zgodności prawa krajowego z konstytucją tego państwa. Zaskarżyli też przepis, który uprawnia TSUE do kontroli przepisów krajowych dotyczących kształtowania składu, sposobu powoływania i kompetencji organów państw członkowskich, w szczególności sądów oraz przepisów, które w zaskarżonym rozumieniu uprawniają TSUE m.in. do nakazania w ramach środków tymczasowych określonego ukształtowania składu, uprawnień i kompetencji oraz zawieszenia funkcjonowania konstytucyjnych organów krajów członkowskich w szczególności sądów.

Przedstawicielem wnioskodawców w tej sprawie jest poseł PiS Arkadiusz Mularczyk. Jak powiedział PAP, wniosek ten został skierowany do TK w związku z nieprawidłową - jego zdaniem - praktyką ingerowania rozstrzygnięć TSUE w konstytucyjny ustrój Polski. "Widzimy coraz więcej rozstrzygnięć, które ingerują w ustrój państwa polskiego i kompetencje organów konstytucyjnych" - podkreślił Mularczyk.

Jego zdaniem, wniosek do TK jest niezwykle ważny z punktu widzenia relacji Polski z UE. "Ten wniosek rozstrzygnie i ustali granice ingerencji TSUE w polski system konstytucyjny" - dodał.