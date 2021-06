W czasie pandemii właściciele stołecznych restauracji i barów występowali o przyznanie koncesji na sprzedaż alkoholu na wynos. Zgodnie z informacją uzyskaną w warszawskim ratuszu miasto wydało zezwolenia detaliczne w 131 stoiskach usytuowanych w punktach gastronomicznych.

"Od 6 maja 2021 r. Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy negatywnie opiniuje wnioski na sprzedaż napojów alkoholowych (detal) w związku z wyczerpaniem limitów zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia poza miejscem sprzedaży na terenie m.st. Warszawy" – czytamy w odpowiedzi na pytania PAP w tej sprawie.

"Odmowa przyznania koncesji na sprzedaż detaliczną alkoholu, to poważny cios dla niewielkich sklepów spożywczych, a dla alkoholowych to wyrok śmierci" – mówi właściciel jednego ze sklepów w śródmieściu i nie kryje zdenerwowania. Należy do tych przedsiębiorców, którym odmówiono koncesji. "Do tej pory ze sprzedaży alkoholu mieliśmy nawet 40 proc. przychodu" – mówi.

W jeszcze gorszej sytuacji znalazł się prowadzący niewielki sklep alkoholowy (24 h) w śródmieściu, w okolicy, w której są liczne kluby, puby i restauracje. Po tym, jak nie uzyskał koncesji musiał zamknąć sklep.

Widmo zamknięcia groziło także jednemu z niewielu sklepów specjalizujących się w sprzedaży piwa. Interwencję w jego obronie podjął w kwietniu wiceprzewodniczący Rady warszawy Sławomir Potapowicz (KO) pisząc interpelację w tej sprawie. W odpowiedzi uzyskał zapewnienie, że sklep powinien otrzymać koncesję.

Wydział prasowy ratusza wyjaśnił, odpowiadając na pytania dotyczące koncesji, że zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2277, z późn. zm.) rada gminy ustala, w drodze uchwały, maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na ternie gminy (miasta), odrębnie dla poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych.

W Warszawie obowiązuje Uchwała Nr X/203/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 4919, z późń. zm) na terenie m.st. Warszawy.

"W przypadku wydania zezwolenia dla punktu detalicznego usytuowanego w restauracji, zezwolenie takie zabiera limit. Jeżeli limit zezwoleń zostanie całkowicie wykorzystany Komisja Rozwiązywania problemów Alkoholowych m.st. Warszawy negatywnie opiniuje wnioski o wydanie zezwoleń. Nie ma tu znaczenia, czy punkt detaliczny usytuowany jest w restauracji, czy jest to sklep" - czytamy.

Obecnie zezwolenia detaliczne wydane są w 131 stoiskach usytuowanych w punktach gastronomicznych.

Zgodnie z obowiązującą uchwałą limity zezwoleń dla detalu ustalone są odrębnie dla poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych, tj. 2830 zezwoleń do 4,5 proc zawartości alkoholu oraz na piwo, 3070 zezwoleń powyżej 4,5 proc. do 18 proc. zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) i 2710 zezwoleń powyżej 18 proc. zawartości alkoholu.