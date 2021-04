Z rządowych danych opublikowanych we wtorek wynika, że w Polsce pierwszą dawkę otrzymało 4 591 351 osób, a drugą – 2 074 033 osoby. Razem wykonano 6 665 384 szczepienia.

W raporcie wykazano, że dzienna liczba szczepień we wtorek wyniosła 3552. Do Polski trafiło łącznie 8 078 060 dawek szczepionek, a do punktów szczepień dostarczono ich 7 186 140.

Po szczepionkach zanotowano 5658 niepożądanych odczynów. Zutylizowano 7693 dawki.

Podczas wtorkowej konferencji prasowej pełnomocnik rządu ds. programu szczepień Michał Dworczyk oświadczył, że w drugim kwartale - tak jak zapowiadał wcześniej rząd - nastąpi znaczne przyspieszenie szczepień, które będzie jednak dużym wyzwaniem m.in. dla punktów szczepień.

Zapowiedział, że w najbliższych dwóch tygodniach do punktów szczepień w całej Polsce trafi łącznie ponad 2 miliony szczepionek, które na bieżąco będą wykorzystywane do prowadzenia szczepień pierwszą i drugą dawką.

Dworczyk podkreślił, że celem jest zaszczepienie wszystkich osób powyżej 60. roku życia jeszcze w kwietniu. Zaapelował do punktów szczepień, aby przesuwały terminy szczepienia osób 60 plus z maja na kwiecień.

Przypomniał, że najbliższy poniedziałek, 12 kwietnia, uruchomiona zostanie rejestracja na szczepienie dla osób urodzonych w 1962 r., a w kolejnych dniach dołączać będą kolejne roczniki.

"W ten sposób, uruchamiając praktycznie co dzień kolejny rocznik, chcemy dojść do osób urodzonych w 1973 roku" - poinformował Dworczyk. Terminy zapisów, aż do rocznika 1973, są zaplanowane do 24 kwietnia.

Dworczyk wyjaśnił, że zapisy przez internet będą każdego dnia ruszać o północy, a poprzez infolinię o 6 rano.

Szef KPRM poinformował jednocześnie, że nie obowiązuje już program wyrażania gotowości na szczepienie, który działał od stycznia do marca. Teraz, dodał, zapisując się, będzie można od razu zapisać się na konkretny termin szczepienia.