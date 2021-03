Rzecznik resortu zdrowia był pytany na konferencji prasowej w Warszawie o planowane zmiany dot. szczepień; dopytywano go, czy inne osoby wykonujące zawody medyczne będą mogły kierować na szczepienie i czy wkrótce szczepić przeciw Covid-19 będą mogli m.in. ratownicy medyczni.

"Co do kwestii osób, które będą kwalifikować na szczepienia i możliwie przeprowadzać szczepienia, to tutaj ustawa jutro będzie procedowana w Sejmie, to ustawa, która zwiększa grupę osób, które po pierwsze mogą kwalifikować, a po drugie szczepić, więc czekamy na przeprocedowanie tego projektu ustawy i by ta ustawa jak najszybciej weszła w życie. Rzeczywiście ta grupa osób poszerza się o pracowników medycznych, pielęgniarki, co do szczepienia to również o farmaceutów czy fizjoterapeutów" - powiedział Andrusiewicz.

"Z drugiej strony minister Michał Dworczyk, pełnomocnik do spraw szczepień, w niedługim czasie, na dniach ogłosi nowe zasady programu szczepień, ponieważ w związku z zapowiedziami producentów i z harmonogramem dostaw na pewno wejdziemy w ten moment, w którym tych szczepionek w naszym kraju będzie dużo więcej i na pewno na szerszą skalę będą rozpoczęte te szczepienia populacyjne, więc na pewno trzeba będzie nam miejsc, w których będziemy mogli na tę szerszą skalę szczepić" - zaznaczył rzecznik MZ.

Rzecznik MZ zaznaczył, że szczegóły w tej sprawie poda szef KPRM na osobnej konferencji.