Szef rządu podczas wizyty w firmie Maspex w Wadowicach zapowiedział, że w najbliższych tygodniach do Polski trafią kolejne szczepionki.

W najbliższych czterech, pięciu tygodniach otrzymamy 7 mln dawek z tego harmonogramu, który do nas doszedł. Oprócz dostępnych szczepionek Pfizera, AstryZeneki, Moderny, od kwietnia będziemy otrzymywać również szczepionkę Johnson & Johnson

- powiedział Morawiecki.

Jak dodał, to wszystko razem spowoduje, że do końca kwietnia zaszczepionych przynajmniej pierwszą dawką, będzie kolejnych 7 mln osób. "To zdaniem epidemiologów spowoduje, że ta fala powinna wygasać" - podkreślił premier.

"Dziś przynajmniej wiemy, że ta rosnąca liczba dostępnych szczepionek jest tym najlepszym remedium na zwalczenie epidemii, a wraz z tym najlepszym remedium na powrót do normalnego życia gospodarczego" - zaznaczył szef rządu.