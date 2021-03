Wiceprzewodnicząca klubu Lewicy Beata Maciejewska podczas konferencji prasowej w Sejmie mówiła o doniesieniach medialnych dotyczących majątku prezesa Orlenu Daniela Obajtka podkreślając, że opinia publiczna nie ma możliwości weryfikacji majątków.

"Dlaczego jest tak, że wójt Pcimia czy poseł musi przedstawić swoje oświadczenie, a osoba zasiadająca w spółce z udziałem Skarbu Państwa nie musi tego robić? Jak to jest, że prezes Orlenu od kilku lat nie ujawnia źródeł swojego majątku" - pytała Maciejewska.

Posłanka Anita Kucharska-Dziedzic podkreśliła, że państwo powinno być jawne i transparentne. "Nie powstrzymamy degrengolady państwa, jeżeli państwo nie będzie jawne" - dodała.

Posłanka poinformowała, że Lewica składa w czwartek projekt ustawy nowelizującej ustawę o zasadach zarządzania mieniem państwa.

"Chcemy, by członkowie organów zarządzających i członkowie organów nadzorczych spółek, w których udział Skarbu Państwa lub państwowej osoby prawnej przekracza 50 proc. kapitału zakładowego lub 50 proc. liczby akcji, byli zobowiązani do złożenia oświadczenia o swoim stanie majątkowym i by te oświadczenia były jawne" - powiedziała Kucharska-Dziedzic.