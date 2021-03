Politycznie miałoby to dwa skutki. Gdyby ustawa padła, pokazałoby to, że rząd nie ma większości, co oznacza potężny kryzys polityczny w obozie władzy z wizją rządu mniejszościowego. – W tej sprawie opozycja będzie miała cokolwiek do powiedzenia, działając jednolicie. Bo jeśli ktoś się wyłamie i powie, że poprze PiS w tej sprawie bezwarunkowo, cały ten opór na nic się zda. Jeśli cała opozycja się będzie opierać, wówczas może stawiać PiS warunki. I wtedy da się to wytłumaczyć wyborcom, że nie chodzi o to, by zablokować unijne pieniądze , tylko zagwarantować transparentny sposób ich wydawania – mówi prof. Antoni Dudek. W tym kontekście dziwią go deklaracje Włodzimierza Czarzastego o bezwarunkowym poparciu ustawy przez Lewicę.