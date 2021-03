"Dziś możemy zakomunikować, że do tego momentu zaszczepionych zostało 330 tys. nauczycieli szkół podstawowych, przedszkoli, szkół ponadpodstawowych i nauczycieli akademickich" - poinformował szef MEiN w środę na konferencji prasowej.

Chęć zaszczepienia się mogli zgłosić w lutym wszyscy nauczyciele ze szkół i placówek oraz nauczyciele akademiccy, a także inne osoby prowadzące zajęcia na uczelniach, w wieku do 65 lat. Zarejestrowało się wówczas prawie 545 tys. osób.

Minister edukacji i nauki podał, że wśród zarejestrowanych na szczepienia przeciw COVID-19 nauczycieli akademickich jest 9 proc. Wskazał, że część z nich pracuje stacjonarnie: na kierunkach technicznych, inżynieryjnych, prowadzi zajęcia laboratoryjne. "To rektorzy decydują poszczególnych uczelni, które zajęcia odbywają się zdalnie, a które stacjonarnie, bo nie mogą się odbywać stacjonarnie ze względu na ich charakter" - wyjaśnił.

"W każdym razie dziś mamy już 330 tys. nauczycieli zaszczepionych. Pozostaje z tej grupy 545 tys. mniejsza część. Mamy więc zatem szczepienia wykonane pierwszą dawką AstraZeneca na poziomie 60 proc. To pozwala nam podtrzymać naszą deklarację, że do 10 marca niemal wszyscy nauczyciele, jeśli nie wszyscy nauczyciele, zostaną zaszczepieni pierwszą dawką AstraZeneca" - powiedział Czarnek.

We wtorek rano rozpoczęła się rejestracja kolejnej grupy nauczycieli, nauczycieli akademickich oraz osób prowadzących zajęcia na uczelniach chcących zaszczepić się przeciw COVID-19. Są to osoby w wieku do 69 lat.

Mogą rejestrować się też pracownicy Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych, w tym nauczyciele i specjaliści odpowiedzialni za opracowanie arkuszy egzaminacyjnych, przeprowadzanie próbnego zastosowania zadań egzaminacyjnych oraz organizowanie i przeprowadzanie wglądów do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej dla zdających, a w przypadku zdających niepełnoletnich – dla zdających i ich rodziców.

Zarejestrować mogą się także nauczyciele i nauczyciele akademiccy, którzy do tej pory nie skorzystali z możliwości rejestracji, a byli do tego uprawnieni.

Podobnie jak przy wcześniejszych zapisach, zgłoszenia są rejestrowane w dwóch systemach – dla nauczycieli oświaty w Systemie Informacji Oświatowej, dla akademickich w systemie POL-on.