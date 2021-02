Tymczasem region czeka na szczepionki. Agencja Reuters podała, że koncern AstraZeneca nie wyrobi się z realizacją unijnego kontraktu, zgodnie z którym do połowy roku miał dostarczyć 300 mln dawek swojego preparatu. Zamiast tego będzie to raczej ok. 130 mln, czyli mniej niż połowa. Inni producenci także zaliczyli opóźnienia w dostawach, ale Pfizer zadeklarował, że wywiąże się ze swoich zobowiązań na I kw., a także zwiększy dostawy w II kw. o 75 mln sztuk. KE zdecydowała się także podpisać z koncernem umowę na dostawę kolejnych 200 mln dawek (razem będzie 500 mln) oraz dodatkowych 150 mln od Moderny (łącznie będzie 310 mln).