Nie wszystkie prokuratury zdecydowały o odmowie wszczęcia śledztwa w sprawie aborcji po 22 października 2020 r. Chodzi o zawiadomienie, które w styczniu tego roku wysłała Fundacja Pro – Prawo do Życia „o możliwości popełnienia przestępstwa polegającego na nielegalnym przeprowadzaniu zabiegów przerywania ciąży z powodu wad płodu po ogłoszeniu wyroku Trybunału Konstytucyjnego”. Warszawska prokuratura, jak się dowiedział DGP, podjęła decyzję o odmowie wszczęcia śledztwa dopiero dwa dni temu. Jeszcze przedwczoraj informowała nas, że wciąż trwa analiza. Z kolei w Prokuraturze Rejonowej Gdańsk-Oliwa w związku z tym samym zawiadomieniem sprawa została zarejestrowana 1 lutego. Decyzji ciągle nie ma. – Zawiadomienie nadal czeka na ocenę, czy są podstawy do podejmowania czynności – mówi DGP prok. Grażyna Wawryniuk z Prokuratury Okręgowej w Gdańsku. Potem albo będzie odmowa wszczęcia, albo rozpocznie się postępowanie przygotowawcze.

Zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa, polegającego na wykonywaniu aborcji z powodu wad płodu po 22 października 2020 r., Fundacja Pro – Prawo do Życia złożyła też do innych prokuratur okręgowych. Po oświadczeniu PK we wszystkich sprawach można było się spodziewać decyzji o odmowie wszczęcia śledztwa. Dlatego pewnym zaskoczeniem była odpowiedź, która przyszła 22 lutego z PO w Warszawie. Informowano w niej DGP, że wpłynęło takie zawiadomienie i „jest obecnie analizowane”. Poprosiliśmy o doprecyzowanie, co jest przedmiotem badań: czy chodzi o kwestię decyzji dotyczącej podjęcia ewentualnych działań? Czy ustalenia faktu, czy dochodziło do czynów, o których mowa w zawiadomieniu? Odpowiedzi nie otrzymaliśmy. Wróciliśmy więc do PK z pytaniem, czy ma wiedzę dotyczącą analizy prowadzonej przez warszawską okręgówkę. Oraz czy zamierza przekazać prokuraturom okręgowym wytyczne dotyczące analogicznych postępowań.