I badanie, i wynikający z niego podział mandatów wskazują na rosnącą rolę Szymona Hołowni i jego ugrupowania. Choć Hołownia nie próbował startu w wyborach parlamentarnych, to teraz chce zbudować swoje parlamentarne zaplecze poprzez transfery. – Mamy różne możliwości kolejnych przejść posłów innych partii, ale nie chcemy działać pochopnie – mówi polityk z jego ugrupowania. Celem lidera Polska 2050 jest teraz stworzenie koła poselskiego i domaganie się na tej podstawie równoprawnego traktowania w Sejmie. Na razie jednak Szymon Hołownia ma dwójkę posłów i jednego senatora. Jak słyszymy od przedstawicieli Polski 2050, w tym tygodniu podjęta zostanie próba zarejestrowania koła. Ale ze strony PiS pada twarde „nie”, gdyż – jak podkreśla wicemarszałek Ryszard Terlecki – potrzeba do tego trójki parlamentarzystów. W tej sprawie toczy się spór. – W ostateczności pojawi się u nas kolejny poseł, ale na razie poczekamy i zobaczymy, co się wydarzy – mówi polityk z Polska 2050. W tym tygodniu nie przewiduje kolejnych transferów, choć „polowanie” na kolejnych chętnych trwa – zarówno w Sejmie, jak i Senacie. Wcześniej ugrupowaniu Hołowni udało się ściągnąć posłankę Lewicy Hannę Gill-Piątek, senatora Jacka Burego (startował z list KO) i Joannę Muchę z Platformy Obywatelskiej. Ten ostatni transfer wywołał konfuzję w PO, która obchodzi 20 lat istnienia. Lider ugrupowania Borys Budka dowiedział się o odejściu Muchy z mediów. W partii trwa wewnętrzna dyskusja, jak się pozycjonować w najważniejszych kwestiach. Sytuacji nie ułatwia dawny lider Platformy Donald Tusk, co do którego nie ma pewności, czy zamierza zaangażować się w politykę krajową. Gdyby tak się stało, to mierzyłby raczej w pozycję lidera całej opozycji i przywódcy frontu anty-PiS, a nie grał o powrót na dawne miejsce.