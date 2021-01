Biedroń podczas poniedziałkowej konferencji w Sejmie mówił o problemach, które istnieją na linii rządy - międzynarodowego korporacje ws. dostaw szczepionek przeciwko COVID-19.

"Jako Lewica domagamy się od premiera Morawieckiego, żeby wsparł rząd Giuseppe Conte we Włoszech i także wszedł w spór prawny z wielkimi koncernami farmaceutycznymi, które odpowiadają za opóźnienia" - apelował lider Wiosny.

To nie jedyne oczekiwanie wobec rządu, które polityk wyraził na konferencji. Biedroń apelował też, aby "żądać rozprzestrzenienia prawa patentowego do szczepionki na inne firmy farmaceutyczne, żebyśmy mieli efekt skali". "Możemy doprowadzić do sytuacji, w której szczepionka będzie produkowana na naprawdę masową skalę i nie będzie blokowane przez niektóre firmy farmaceutyczne" - mówił Biedroń.

Polityk apelował także o współpracę z samorządami ws. szczepień.

Premier Włoch Giuseppe Conte zarzucił w sobotę producentom szczepionek przeciwko koronawirusowi poważne naruszenie zawartych kontraktów na ich dostawy. Opóźnienia "przynoszą ogromne szkody Włochom i innym krajom europejskim" - dodał i zapowiedział kroki prawne.

"Podejmiemy - dodał Conte odnosząc się do opóźnień ze strony koncernu AstraZeneca - wszystkie działania prawne, jak już robimy to wobec Pfizera/BioNTech, by żądać poszanowania zobowiązań kontraktowych i by w każdej formie chronić naszą wspólnotę narodową".

Kroki prawne wobec Pfizera zostały już wcześniej zapowiedziane przez urząd włoskiego komisarza do spraw pandemii, odpowiedzialnego za kampanię szczepień.

W piątek rzecznik rządu Piotr Müller zapowiedział, że polski rząd będzie rozważać kroki prawne wobec firmy Pfizer, jeśli dostawy szczepionek nie będą uzupełnione. Dodał jednak, że liczy, że Pfizer wywiąże się ze swoich zobowiązań.