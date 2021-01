W piątek o 6 rano ruszyły zapisy na szczepienie przeciwko COVID-19 dla osób od 70. roku życia. Serwis SzczepimySię poinformował w piątek na Twitterze, że trudności z dodzwonieniem się do Infolinii 989 wynikają z bardzo dużej liczby połączeń wykonywanych jednocześnie - nawet 300 tys. prób na minutę. W pierwszej godzinie szczepień zarejestrowało się ponad 66 tys. pacjentów 70+.

Zagórski powiedział w piątek na konferencji prasowej, że napór osób dzwoniących na infolinię był bardzo duży, sięgał nawet 300 tys. prób na minutę, co powodowało trudności w dodzwonieniu się.

"Tym niemniej chcę powiedzieć, że infolinia jest przez nas wzmocniona. W ciągu tego tygodnia zwiększyliśmy jej możliwości rejestracji kilkukrotnie. W tym także uruchomiliśmy - i dzisiaj też już działa automat, który w przypadku niedostępności konsultantów powoduje, że możemy automatycznie zarejestrować się na szczepienie, jeżeli jest wolny termin" - podkreślił Zagórski.

Dodał, że na infolinii pracuje już 2 tys. osób. "I przewidujemy, że stopniowo w ciągu dnia ta możliwość dodzwonienia się będzie większa" - zaznaczył sekretarz stanu w KPRM.

Zaapelował też "do tych wszystkich osób, które nie są w grupie 70 plus, żeby nie zajmowały kolejki". "Dlatego, że w pewnym momencie obserwowaliśmy, iż liczba połączeń od osób, które nie mieściły się w tym przedziale wiekowym sięgała nawet 50 procent, co powodowało zwiększenie niedostępności infolinii dla tych, dla których została ona dzisiaj uruchomiona" - podkreślił Zagórski.

Jak dodał, kanał SMS-owy umożliwia zarejestrowanie się bezpośrednio, o ile będą wolne terminy. "I chcę też potwierdzić, że w każdym przypadku niezależnie czy zadzwonimy na infolinię, niezależnie, czy wyślemy SMS-a, czy też wyślemy zgłoszenie za pomocą formularza, będziemy mieli możliwość i gwarantujemy taką funkcjonalność, w której system bądź konsultant albo system automatycznie zaproponuje termin na szczepienie w momencie, kiedy te terminy się pojawią w miarę kolejnych dostaw szczepionek" - podkreślił minister w KPRM.

"Chcemy to zrealizować tak, żeby decydowała kolejność zgłoszeń" - zapowiedział. "Czyli ci wszyscy pacjenci, którzy dzisiaj nie będą mogli się zarejestrować z powodu braku wolnych miejsc, bądź wyślą zgłoszenie czekając na wolny termin, będą w takiej kolejności rejestrowani na szczepienia w momencie, kiedy te terminy się pojawią" - zaznaczył Zagórski.