Na konwencji, która odbędzie się przed południem w Warszawie, Hołownia wraz z ekspertami Instytutu Strategie 2050 zaprezentują propozycje programowe ruchu Polska 2050. Całe wydarzenie będzie transmitowane na wszystkich oficjalnych profilach w mediach społecznościowych.

Hołownia zapowiedział we wcześniejszej rozmowie z PAP, że w najbliższych miesiącach ruch będzie prezentował także swoje plany dotyczące konkretnych obszarów działania państwa. Pierwsza z takich prezentacji ma obyć się jeszcze pod koniec stycznia.

Wtedy, jak zapowiedział, zostaną przedstawione pomysły dotyczące uporządkowania stosunków państwo-Kościół. "Na konkretnych przykładach pokażemy, jak naszym zdaniem mogłyby i powinny być ułożone wzajemne relacje świeckiego państwa i Kościoła katolickiego. Te kwestie zostaną też publicznie przedyskutowane" - dodał polityk.

Hołownia, wraz z ekspertami Instytutu Strategie 2050 ma zaprezentować konkretne propozycje zmian ustawowych. Jak wskazał, będą to rozwiązania np. w obszarze nauczania religii w szkołach, kwestiach związanych z realizacją konkordatu, przepływów finansowych na linii państwo - Kościół, pracą kapelanów w instytucjach państwowych, a także kwestiach symboliki.

Podobnych wydarzeń, na których sektorowo prezentowany będzie plan Polski 2050 ma, według zapowiedzi Hołowni, ma być w 2021 r. znacznie więcej. "Strategia prezentacji naszych planów dla Polski jest rozpisana na miesiące. Chcemy pokazać, że jest konkretna alternatywa. Bycie w opozycji do rządu nie jest ciepłą, państwową posadą, na której wystarczy krytykować stan obecny. Trzeba pokazać wizję, walczyć, ubiegać się o wzięcie odpowiedzialności za kraj” - zaznaczył.

Powstanie ruchu Polska 2050 Hołownia ogłosił w lipcu 2020 r., gdy jako kandydat w wyborach prezydenckich uzyskał 2 693 397 głosów wyborców (13,87 proc.). Powstało stowarzyszenie Polska 2050 - w skład jego zarządu weszli: Hołownia - jako jego prezes, a także Michał Kobosko, Agnieszka Buczyńska, Adriana Porowska i Miłosława Zagłoba. Powołany został też think-tank Instytut Strategie 2050. Na początku listopada złożony został wniosek o rejestrację partii politycznej pod nazwą Polska 2050 Szymona Hołowni.

We wrześniu do Polski 2050 dołączyła posłanka Hanna Gill-Piątek, która opuściła wówczas klub Lewicy. W miniony poniedziałek współpracę z Polską ogłosił senator Jacek Bury, który odszedł z klubu KO. W środę do ruchu Hołowni dołączyła posłanka Joanna Mucha, która opuściła klub KO i odeszła z PO.