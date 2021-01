Posłowie na obecnym posiedzeniu mają głosować nad poprawkami Senatu do ustawy budżetowej na 2021 roku. Senat zgłosił w sumie ponad 100 poprawek, jedna z nich zakłada przeznaczenie 80 mln zł na psychiatrię dziecięcą.

Kosiniak-Kamysz podkreślił w środę na konferencji prasowej, że niepoparcie poprawki przeznaczającej 80 mln zł na psychiatrię "jest aktem barbarzyństwa wobec chorych dzieci, wobec ich rodziców, wobec polskiej psychiatrii i wobec niedofinansowanej ochrony zdrowia".

Lider PSL podkreślił, że z kilku powodów nie jest w stanie uwierzyć w szczerość intencji premiera Mateusza Morawieckiego, "który mówi o nowym Funduszu Wsparcia, o pieniądzach, które chce za chwilę przekazać". "Po pierwsze dlatego, że zmniejszono plan budżetu NFZ na rok 2021 w części psychiatria o 110 mln; druga kwestia, to jeżeli byłaby dobra wola, to oprócz tej dzisiejszej konferencji pan premier w pierwszych słowach powinien powiedzieć: OK moi drodzy, głosujemy za tą poprawką i jeszcze dokładamy 100-140 mln do tego, żeby zniwelować tę utratę, która powstała w budżecie NFZ w planie na 2021 rok. Tego nie było" - powiedział Kosiniak-Kamysz.

Zadeklarował, że jego ugrupowanie będzie głosowało za tą poprawką Senatu. "Stoimy po stronie pacjentów, stoimy po stronie lekarzy, pielęgniarek, stoimy po stronie ochrony zdrowia. Zrobimy wszystko, żeby psychiatria stała się tematem ponad politycznym, tematem który będzie mógł połączyć różne środowiska. I będziemy weryfikować te obietnice premiera" - mówił szef ludowców.

Zwracał też uwagę, że nie został jeszcze wybrany Główny Inspektor Farmaceutyczny, Główny Inspektor Sanitarny oraz szef Narodowego Funduszu Zdrowia. "Są tylko osoby pełniące obowiązki" - podkreślił.

"Dlatego domagamy się natychmiastowego powołania Głównego Inspektora Sanitarnego, Głównego Inspektora Farmaceutycznego i Prezesa NFZ, żebyśmy wiedzieli kto, za to realnie odpowiada, a nie kto tylko wypełnia obowiązki i może za chwilę zniknąć" - oświadczył Kosiniak-Kamysz.

"Oczekujemy ekspertów, a nie jakiś wyciągniętych z kapelusza gości, którzy czasem nie mają wiele wspólnego z tym na jakie stanowiska są powoływani" - dodał lider PSL.

Sejm zajmie się poprawkami Senatu do ustawy budżetowej w środę.

W środę premier Mateusz Morawiecki poinformował o działania ws. wsparcia psychiatrii dziecięcej; 220 mln zł zostanie przeznaczone na opiekę psychiatryczną dzieci i młodzieży, a na poprawę infrastruktury trafi 120 mln zł.

Inwestycje w wysokości powyżej 220 mln złotych to, jak mówił szef rządu, m.in. uruchomienie bezpłatnej, całodobowej infolinii - w tym także możliwość komunikowania się poprzez czat i e-mail; zwiększenie dostępności świadczeń, szkolenia i cały system, aby z problemem walczyć u jego źródeł; uruchomienie programów profilaktyki uzależnień cyfrowych.