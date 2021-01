"Dopiero wczoraj późnym wieczorem dostaliśmy zmieniony harmonogram dostaw od firmy Pfizer, w tej chwili jest analizowany i staramy się w jakiś sposób skoordynować to z naszymi planami Narodowego Programu Szczepień" - podkreślił Dworczyk w radiowych "Sygnałach Dnia". Harmonogram ten sięga 8 lutego.

"Dzisiaj wylądował samolot Cargo, który przywiózł do Polskę kolejną dawkę szczepionek, niestety w bardzo ograniczonej ilości w stosunku do tego co zapowiadała firma Pfizer wcześniej" - poinformował Dworczyk.

Zaznaczył, że dokładnie o ile jest mniej będzie wiadomo po przeliczeniu szczepionek w ARM. "Natomiast sądząc z liczby kartonów jest to o co najmniej połowę mniej w stosunku do tego, co wcześniej było zapowiadane" - dodał szef KPRM

Przypomniał, że wcześniej były realizowane dostawy na poziomie 360 tysięcy sztuk szczepionek, a teraz jest tych szczepionek co najmniej połowę mniej. "Zaczekajmy z ostateczną informacją na przeliczenie wszystkich fiolek w Agencji Rezerw Materiałowych" - podkreślił minister.

Zapewnił, że nie są zagrożone szczepienia drugą dawką szczepień, a także, że na pewno 25 stycznia mają się rozpocząć szczepienia seniorów.

"W tym tygodniu szczepienia personelu medycznego będą kontynuowane, natomiast na pewno nie w takiej liczbie jaki był pierwotnie plan i zamówienia ze szpitali, to znaczy na pewno nie 330 tysięcy szczepionek zostanie podanych, a o wiele mniej" - zaznaczył Dworczyk.