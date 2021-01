"Co do tego, kiedy te restrykcje zostaną poluzowane, dziś za wcześnie przesądzać. Obserwujemy sytuację w kraju. Ona nie jest zła, ale nie doprowadziliśmy do jakiegoś radykalnego spadku liczby zachorowań i liczby zgonów, natomiast nieomal wszędzie w Europie, w tym także w krajach sąsiadujących z Polską - zwłaszcza w Czechach, na Słowacji - sytuacja jest dramatyczna. Dlatego decyzje o ewentualnym rozluźnieniu restrykcji podejmiemy nie wcześniej niż w przyszłym tygodniu" – powiedział Gowin w trakcie konferencji prasowej.

Przypomniał, że rząd planuje przedłużenie tarczy branżowej (zwolnień z ZUS, wypłaty postojowego, mikropożyczek i dofinansowania kosztów pracy dla firm z branż, najbardziej dotkniętych obostrzeniami) na grudzień 2020 i styczeń 2021 r.

"To rozwiązanie może być przedłużone ewentualnie na następne miesiące, o ile stan pandemiczny wymagałby przedłużenia restrykcji" – dodał.

Obecnie obowiązujące dodatkowe obostrzenia, wprowadzone w ramach tzw. narodowej kwarantanny od 28 grudnia do 17 stycznia zostaną przedłużone do 31 stycznia. Zamknięte są hotele i stoki narciarskie, a także galerie handlowe z wyjątkiem sklepów spożywczych, aptek i drogerii.