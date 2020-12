Sobkowiak podkreśliła, że program Koalicji Polskiej opiera się na czterech podstawowych filarach, takich jak: gospodarka, zdrowie, edukacja i ochrona środowiska. "To, co rozwijamy w ostatnich miesiącach najintensywniej, to propozycje związane z gospodarką, z przedsiębiorczością, rozumianą także jako rolnictwo, bo rolnicy to współcześni przedsiębiorcy" - zaznaczyła.

Przypomniała, że w ostatnim czasie Koalicja Polska złożyła kilka proprzedsiębiorczych projektów ustaw. "W ostatnich tygodniach złożyliśmy projekt ustawy obniżający VAT w gastronomii do 5 proc., złożyliśmy również uchwałę w której Sejm zobowiązuje rząd do tego, aby w ciągu najbliższych dwóch lat nie podnosił i nie wprowadzał nowych podatków" - wymieniła Sobkowiak.

Prócz tego - jak dodała - Koalicja Polska złożyła też projekt ustawy przywracający handel w niedziele na czas pandemii i 60 dni po jej ustaniu, a także projekt, który zakłada, że w czasie epidemii świadczenie chorobowe od pierwszego dnia będzie finansowane przez ZUS a nie pracodawcę.

Sobkowiak zapowiedziała, że na początku przyszłego roku Koalicja Polska złoży projekty ustaw związane z ochroną środowiska. Dopytywana, czego będą one dotyczyły, odparła, że nie może jeszcze zdradzić szczegółów. "Ale będą one dotyczyły m.in. spraw śmieci" - zaznaczyła.

Mówiąc o ochronie zdrowia koordynatorka da. programu Koalicji Polskiej podkreśliła, że naczelnym postulatem koalicji jest zwiększenie wydatków na ochronę zdrowia do 6,8 proc. PKB, który - jak podkreśliła - "dalej nie jest spełniony w projekcie przyszłorocznego budżetu".

"Mówimy też chociażby w Programie Szczepień o tym, żeby do szczepienia byli uprawnieni także farmaceuci. Mówimy też o tym, by w dobie pandemii, leczyć także inne choroby niż koronawirus; powinna być uruchomiona prywatna służba zdrowia, ale koszty leczenia powinno ponosić państwo czyli NFZ" - powiedziała Sobkowiak.

Oświadczyła też, że Koalicja Polska przygotowuje nową umowę społeczną. "Uważamy, że jest potrzebny szeroki program dotyczący po pierwsze tego, co będzie po rządach PiS, ale po drugie też tego jak poradzić sobie z kryzysem zdrowotnym i gospodarczym" - powiedziała Sobkowiak.

Dopytywana, na czym ta umowa będzie polegała, koordynatorka ds. programu Koalicji Polskiej odparła, że "będzie to szeroko opisana zmiana w najróżniejszych dziedzinach życia od edukacji, przez środowisko, ale też przywrócenie praworządności". "Będzie to szeroki nowy program, nowa umowa społeczna" - podkreśliła.