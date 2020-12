Suski został zapytany w radiu RMF FM, czy – tak jak prezes PiS Jarosław Kaczyński – zaszczepi się przeciwko Covid-19.

"Chyba też, chociaż pewne obawy mam jednak, no bo ta szczepionka do końca chyba nie była..." – powiedział. "To nie chodzi o strach, raczej strachliwy nie jestem. Ale bardzo wielu ludzi się trochę waha, ja też się trochę waham" – dodał poseł PiS.

Pierwsze szczepienia przeciw COVID-19 planowane są w Polsce na 27 grudnia. Zgodnie z informacjami przekazywanymi przez szefa KPRM, pełnomocnika rządu ds. programu szczepień Michała Dworczyka pierwsze 10 tys. dawek szczepionki ma trafić do Polski do wieczora 26 grudnia. Następnie szczepionki mają być przepakowane w jednej ze składnic Agencji Rezerw Materiałowych i trafić do dwóch hurtowni, z których 27 grudnia rano wyruszą do 73 szpitali.