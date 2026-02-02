Karta Dużej Rodziny także przy dwójce dzieci – kto może skorzystać?

Karta Dużej Rodziny (KDR) to ogólnopolski program zniżek i ulg w instytucjach publicznych oraz u partnerów komercyjnych. Mogą z niej skorzystać obywatele Polski, a także określone grupy cudzoziemców, obywateli UE i EFTA, pod warunkiem legalnego pobytu i zamieszkania w Polsce. Co do zasady przysługuje rodzinom wychowującym 3 dzieci. Okazuje się, że przepisy przewidują od tej zasady wyjątki. KDR nie zawsze wymaga wychowywania aktualnie trójki dzieci. W wielu przypadkach uprawnienie przysługuje również rodzicom, którzy dziś mają dwoje dzieci.

Kto ma prawo do Karty Dużej Rodziny?

Zgodnie z ustawą o Karcie Dużej Rodziny, uprawnienia przysługują członkom tzw. rodziny wielodzietnej, czyli takiej, w której rodzic lub rodzice wychowują albo wychowywali łącznie co najmniej troje dzieci – bez względu na ich aktualny wiek. Do grona osób uprawnionych zalicza się:

rodzica biologicznego, adopcyjnego lub zastępczego,

biologicznego, adopcyjnego lub zastępczego, osobę prowadzącą rodzinny dom dziecka ,

, małżonka rodzica,

rodzica, dzieci własne, przysposobione oraz objęte pieczą zastępczą.

Do kiedy można korzystać z Karty Dużej Rodziny?

Do ukończenia 18. roku życia.

Do 25 lat, jeśli dziecko kontynuuje naukę (nie dłużej jednak niż do 30 września danego roku).

Dzieci z niepełnosprawnością bez limitu wieku – na okres ważności orzeczenia.

Dzieci w pieczy zastępczej – na czas pobytu w pieczy.

Rodzice – bez ograniczeń czasowych.

Zmiany od 2019 roku – większy krąg uprawnionych do KDR

Od 1 stycznia 2019 r. rozszerzono dostęp do Karty Dużej Rodziny. Obecnie mogą z niej korzystać także osoby, które:

w przeszłości wychowywały co najmniej troje dzieci,

mają już dorosłe i samodzielne dzieci,

straciły jedno z dzieci.

Co to oznacza w praktyce? Wielu seniorów oraz rodziców, którzy dziś wychowują tylko jedno lub dwoje dzieci, nadal zachowuje prawo do KDR.

Karta Dużej Rodziny po śmierci trzeciego dziecka – czy przysługuje?

Tak. Śmierć dziecka nie pozbawia prawa do KDR. Nie ma przy tym znaczenia:

jak długo dziecko żyło,

w jakim wieku zmarło,

jak dawno miało to miejsce.

Co to oznacza w praktyce? Jeśli rodzice kiedykolwiek mieli troje dzieci, a jedno zmarło bezpośrednio po narodzinach, zachowują prawo do Karty Dużej Rodziny, jeśli obecnie wychowują mniej dzieci lub nie mają ich już na utrzymaniu.

Kiedy Karta Dużej Rodziny nie przysługuje?

Nie wszyscy rodzice 3 dzieci otrzymają KDR. Prawo do niej nie przysługuje:

rodzicom pozbawionych władzy rodzicielskiej,

rodzicom, których władza została ograniczona poprzez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej (jeśli dotyczy to trojga dzieci),

rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinne domy dziecka, którym sąd odebrał dzieci z powodu niewłaściwej opieki.

Jak złożyć wniosek o Kartę Dużej Rodziny?

Istnieją dwie ścieżki składania wniosku o przyznanie KDR. Można go złożyć:

osobiście w urzędzie gminy lub miasta,

online przez portal Emp@tia.

We wniosku należy wskazać wszystkich uprawnionych członków rodziny. W przypadku zmarłego dziecka:

podaje się numer PESEL,

jeśli PESEL nie został nadany – dołącza się odpis aktu urodzenia.

Kartę można otrzymać w wersji plastikowej i elektronicznej. Przy czym ta druga dostępna jest w aplikacji mObywatel.

Co daje Karta Dużej Rodziny?

KDR to ogólnopolski system zniżek i ulg, który stale się rozszerza. Posiadacze Karty mogą liczyć m.in. na:

37% zniżki na bilety PKP Intercity,

tańsze bilety do muzeów,

rabaty na bilety do teatrów,

niższe ceny biletów do parków narodowych,

rabaty w aptekach i placówkach medycznych,

promocje w dużych sieciach handlowych (np. Carrefour i Lidl),

zniżki na paliwo na wybranych stacjach.

Wnioski: dlaczego warto ubiegać się o Kartę Dużej Rodziny?

Choć Karta Dużej Rodziny kojarzy się głównie z rodzinami 3+, prawo przewiduje istotne wyjątki. KDR to realne oszczędności i dostęp do wielu ulg – także dla seniorów.