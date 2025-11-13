Areszt dla Zbigniewa Ziobry

Jak przekazał prok. Nowak, „prokurator skierował do sądu wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy wobec podejrzanego Zbigniewa Z.”. Wniosek trafił do Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa.

„Konieczność zastosowania tymczasowego aresztowania wynika z zachodzącej w sprawie uzasadnionej obawy ucieczki lub ukrycia się, obawy bezprawnego utrudniania postępowania, a nadto z realnej groźby wymierzenia surowej kary” - poinformowała PK.

W ostatni piątek Sejm uchylił immunitet posłowi Zbigniewowi Ziobrze w odniesieniu do wszystkich 26 zarzutów, które chce mu postawić Prokuratura Krajowa, w związku ze sprawą Funduszu Sprawiedliwości. W odrębnym 27. głosowaniu Sejm wyraził zgodę na zatrzymanie i ewentualne tymczasowe aresztowanie posła.

Wówczas, jeszcze tego samego dnia wieczorem, prokurator wydał postanowienie o przedstawieniu Ziobrze zarzutów oraz postanowienie o jego zatrzymaniu i przymusowym doprowadzeniu do siedziby Prokuratury Krajowej. Wykonanie postanowienia o zatrzymaniu powierzono funkcjonariuszom ABW.

Zbigniew Ziobro dalej na Węgrzech

- Funkcjonariusze ustalili, że podejrzany przebywa obecnie na Węgrzech, wobec czego nie udało się go zatrzymać - przekazał w czwartek prok. Nowak.

Jak przypomniał rzecznik PK w wydanym komunikacie, zgodnie z Regulaminem urzędowania sądów powszechnych, „jeżeli przesłuchanie podejrzanego przed zastosowaniem środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania jest niemożliwe z powodu jego ukrywania się lub jego nieobecności w kraju, posiedzenie przeprowadza się nie później niż w terminie siedmiu dni od dnia wpływu wniosku”.