Z podpisanych umów wynika, że ponad połowa kapitału (1,72 mld zł) trafi do spółki PIT-Radwar. Za te pieniądze firma zbuduje na terenie Kobyłki (woj. mazowieckie) nowoczesny zakład produkcyjno-technologiczny z pełnym zapleczem laboratoryjnym. Do tej lokalizacji będzie też stopniowo przenoszona działalność produkcyjna z Warszawy. W nowej fabryce produkowane będą m.in. radiolokacyjne systemy rozpoznania, systemy wspomagania dowodzenia i kierowania ogniem, środki ogniowe, systemy identyfikacji swój-obcy, elementy rakiet oraz usługi wsparcia w cyklu życia produktów.

Około 756 mln zł otrzyma firma Jelcz, dzięki czemu liczba produkowanych pojazdów ma wzrosnąć z obecnych ok. 500 do 1,6 tys. sztuk. Jelcz dostarczać będzie m.in. podwozia do rozwiązań w zakresie obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej krótkiego zasięgu, którą zapewnią radary P-18PL, radary SAJNA, wyrzutnie iLauncher, systemy pasywnej radiolokacji, a także systemy łączności i dowodzenia.

Mniejsze kwoty, odpowiednio 310 mln zł i 198 mln zł, otrzymają Zakłady Mechaniczne Tarnów oraz WZU. Pierwsza z firm zakupi nowoczesne maszyny i urządzenia produkcyjne, a także zbuduje nowe oraz rozbuduje już istniejące hale produkcyjne oraz pomieszczenia laboratoryjne i badawczo-rozwojowe. Zadaniem WZU jest natomiast zwiększenie przychodów oraz wolumenu sprzedaży wraz z rozwojem nowo wprowadzonego asortymentu, w tym zintegrowanej wyrzutni iLauncher, kabin dowodzenia oraz mobilnych warsztatów.

- W ten sposób realizujemy priorytety Ministerstwa Aktywów Państwowych przyjęte przez rząd na drugą część kadencji: zabezpieczamy finansowanie inwestycji w przemyśle zbrojeniowym, ale także dążymy do zwiększenia udziału komponentu krajowego – powiedział na konferencji prasowej Wojciech Balczun, minister aktywów państwowych.

Podpisana dziś umowa to największa inwestycja ze środków FIK. Łącznie do konsorcjum, któremu przewodzi PGZ trafiło łącznie 3,5 mld zł na rozwój programu Narew, zakładającego modernizację obrony przeciwlotniczej krótkiego zasięg. Z planu rządu wynika, że na program Narew FIK przekaże PGZ 3,9 mld zł w latach 2024-30.

Zwiększona aktywność Funduszu Inwestycji Kapitałowych

W lipcu FIK podpisał z PGZ umowę o wartość 2,4 mld zł, której głównym celem jest zwiększenie zdolności produkcyjnych amunicji kalibru 155 mm. Dokapitalizowanie z funduszu otrzymać mają cztery firmy wchodzące w skład grupy kapitałowej PGZ: Dezamet (1,4 mld zł), Mesko (0,9 mld zł), Nitrochem (113 mln zł) oraz Gamrat (66 mln zł).

FIK został utworzony w 2019 roku, w celu finansowania inwestycji kapitałowych Skarbu Państwa. Przez pierwsze sześć lat fundusz, którego głównym źródłem kapitału są dywidendy z akcji posiadanych przez państwo, prowadził działalność na dość ograniczoną skalę, dokonując do końca 2024 roku inwestycji o wartości niespełna 3,5 mld zł. Tylko w tym roku fundusz zainwestuje 7,5 mld zł – na tę kwotę składa się 3,4 mld zł faktycznie wydanych pieniędzy i 4,1 mld zł zobowiązań do poniesienia dalszych nakładów. Łącznie do końca 2025 roku do FIK trafiło (lub trafiło) 12,7 mld zł, z czego 10,9 mld zł fundusz już rozdysponował.