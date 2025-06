Według organizacji obrońców praw człowieka Human Rights Activists in Iran (HRAI) - organizacji non-profit z siedzibą w Fairfax pod Waszyngtonem - w atakach Izraela na Iran śmierć poniosło do piątku co najmniej 657 osób, a ponad 2 tys. zostały ranne. Spośród ofiar śmiertelnych 263 osoby to cywile, a 164 - przedstawiciele służb bezpieczeństwa.

W Izraelu według oficjalnego bilansu w irańskich atakach zginęło 24 cywilów.

Od 13 czerwca Izrael przeprowadza zmasowane ataki na Iran, których deklarowanym celem są obiekty nuklearne i wojskowe. Premier Benjamin Netanjahu oświadczył, że Teheran ma wystarczającą ilość wzbogaconego uranu, by zbudować dziewięć bomb atomowych. Iran odpowiedział ostrzałem rakietowym Tel Awiwu i innych izraelskich miast. Od tego czasu trwa codzienna wymiana ognia między stronami.(PAP)

mzb/ akl/