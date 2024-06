Jak podaje TVN24, na podstawie badania exit poll mandaty do Parlamentu Europejskiego zdobyli Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik. Mimo że w Polsce zostali pozbawieni immunitetów i skorzystali ponownie z prawa łaski przez prezydenta Andrzeja Dudę.

Mariusz Kamiński był jedynką na liście Prawa i Sprawiedliwości na Lubelszczyźnie, według sondażowego badania przez pracowników Ipsos zdobył on 113 528 głosów. Jego współpracownik - Maciej Wąsik - startował w województwie warmińsko-mazurskim i podlaskim, gdzie miał zdobyć 85 516 głosów.

Niedawno, jak informowała PAP, przed miesiącem Wąsik został wezwany do Prokuratury Okręgowej w Warszawie, gdyż - podobnie jak Mariuszowi Kamińskiemu, który pojawił się w prokuraturze dwie godziny wcześniej - miał mu zostać postawiony zarzut nielegalnego udziału w głosowaniach w Sejmie. "Nie przyjąłem do wiadomości zarzutu. Jestem posłem na Sejm i zapytałem prokurator, czy posiada uchwałę Sejmu uchylającą mi immunitet. Jak rozumiem, prokuratura nie ma takiej uchwały, więc złożyłem oświadczenie, że jest to czynność bezprawna" - powiedział wówczas Wąsik dziennikarzom po wyjściu.