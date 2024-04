Prezydent Andrzej Duda rozpoczyna dziś wizytę w Stanach Zjednoczonych. W Nowym Jorku weźmie udział w licznych spotkaniach w ONZ. Możliwe jest także spotkanie z byłym prezydentem USA Donaldem Trumpem. W czwartek polski prezydent uda się do Kanady.

Andrzej Duda będzie przebywał za oceanem ponad tydzień. Pierwszym przystankiem na jego trasie będzie Nowy Jork, następnie prezydent uda się do Kanady, gdzie odwiedzi Vancouver w Kolumbii Brytyjskiej oraz Edmonton w Albercie.

Spotkania Andrzeja Dudy w USA

W Nowym Jorku, w siedzibie Organizacji Narodów Zjednoczonych, zaplanowano spotkania polskiego prezydenta z sekretarzem generalnym ONZ Antonio Guterresem, przewodniczącym Zgromadzenia Ogólnego ONZ Dennisem Francisem oraz przewodniczącą Rady Gospodarczej i Społecznej ECOSOC Paulą Narvaez. Andrzej Duda weźmie też udział w sesji inauguracyjnej Tygodnia Zrównoważonego Rozwoju ONZ, której tematem będzie budowanie globalnej odporności oraz promowanie zrównoważonego rozwoju przez powiązania infrastrukturalne.

Andrzej Duda nie wykluczył, że spotka się z byłym prezydentem USA Donaldem Trumpem.

"Jeżeli będzie taka możliwość - bo to zależy też od kalendarza - spotkam się towarzysko z prezydentem Donaldem Trumpem. Wstępne takie ustalenie w Nowym Jorku rzeczywiście było, ale to wszystko zależy od możliwości, jakie będą w danym momencie" - powiedział.

Tusk komentuje spotkanie Dudy z Trumpem

Do tej kwestii odniósł się premier Donald Tusk. Szef rządu podkreślił, że - jeśli dojdzie do spotkania z Trumpem - to oczekuje, że polski prezydent "bardzo twardo poruszy kwestię jednoznacznego opowiedzenia się po stronie świata zachodniego, demokracji i Europy" w konflikcie ukraińsko-rosyjskim.

Zdaniem Tuska z punktu widzenia bezpieczeństwa Polski, Europy i przyszłości NATO ewentualne zwycięstwo Donalda Trumpa w jesiennych wyborach prezydenckich w USA byłoby prawdopodobnie niekorzystne dla tych spraw.

Spotkania Trumpa z politykami

Dla starającego się o reelekcję Donalda Trumpa ewentualne spotkanie z prezydentem Dudą byłoby już kolejną rozmową z przedstawicielem zagranicznych władz. Na początku kwietnia jego posiadłość na Florydzie odwiedził szef MSZ Wielkiej Brytanii David Cameron, zaś w marcu Trump przyjmował tam premiera Węgier Viktora Orbana.

Drugim wizyty prezydenta Andrzeja Dudy za oceanem będzie Kanada. Tam polski lider spotka się z premierem Justinem Trudeau i Polonią. Zaplanowano też rozmowy z przedsiębiorcami z branży wodorowej.