Rząd Szwecji zakaże sprzedaży gazu rozweselającego (podtlenek azotu) osobom poniżej 18 roku życia, aby przeciwdziałać problemowi odurzania się tą substancją wśród młodzieży. Niemożliwy ma być zakup w sklepach dużych wkładów z tym środkiem.

"Panowało przekonanie, że podtlenek azotu jest nieszkodliwy, gdyż jego sprzedaż nie jest regulowana, a jest używany w opiece zdrowotnej, ale rzeczywistość jest zupełnie inna" - podkreślił minister ds. socjalnych Jakob Forssmed.

Według przyjętej przez rząd w poniedziałek propozycji ekspertów w Szwecji możliwa będzie sprzedaż substancji osobom dorosłym - do dwóch małych nabojów. Inne, duże wkłady nie będą mogły być sprzedawanie w sklepach, a dostępne jedynie w celach zawodowych, na przykład w medycynie.

W Szwecji od trzech lat panuje moda na stosowanie gazu rozweselającego przez dzieci i młodzież w celu krótkotrwałego pobudzenia. Według badania CAN takiej zabawy spróbowało 14 proc. uczniów drugiej klasy szkoły średniej. Przypuszcza się, że w ostatnim czasie w kraju mogło dojść do kilku zgonów młodych ludzi wywołanych komplikacjami po wdychaniu podtlenku azotu. Do skutków ubocznych zalicza się zatrucia wywołane szybką utratą przez organizm witaminy B12. Powoduje to uszkodzenia nerwów, nietrzymanie moczu, problemy z pamięcią oraz psychozę.(PAP)

zys/ mms/