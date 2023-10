Znieść podatek PIT do zera procent. To jest automatyczna podwyżka dla wszystkich uczciwie pracujących. Proponujemy też bezpłatną komunikację regionalną i miejską, która pomoże nam walczyć ze smogiem, z korkami i pomoże też polskim rodzinom - powiedział podczas debaty TVP Krzysztof Maj (Bezpartyjni Samorządowcy).

Na pytanie o świadczenia socjalne Maj odpowiedział następująco:

"Znieść podatek PIT do zera procent. To jest automatyczna podwyżka dla wszystkich uczciwie pracujących. Nie jest tak, że nie ma dzisiaj grup, które tego podatku nie płacą. Młodzież w prezencie na 26 urodziny dostaje obniżkę pensji, a my mówimy, że państwo polskie stać na to, aby nagradzać uczciwie pracujących, i oni będą lepiej wiedzieć jak wykorzystać te pieniądze" - powiedział polityk.

"Nie chcemy tworzyć nowych danin komuś do ręki. My na przykład proponujemy bezpłatną komunikację regionalną i miejską, która pomoże nam walczyć ze smogiem, z korkami i pomoże też polskim rodzinom. Pytają nas skąd te pieniądze wziąć. My sprawdziliśmy: dwa miliardy sto milionów złotych kosztowały wszystkie bilety w kolejach regionalnych w całym kraju, a prawie 3 miliardy idzie na telewizję publiczną" - zauważył Maj.

"Zamiast telewizji publicznej i tej propagandy, bezpłatna komunikacja dla wszystkich i PIT zero jako automatyczna podwyżka dla uczciwie pracujących" - dodał kandydat Bezpartyjnych Samorządowców. (PAP)

