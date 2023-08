Czy jest pan/pani za wypłacaniem świadczeń socjalnych imigrantom, podniesieniem świadczenia 500 plus, ograniczeniem możliwości korzystania z gotówki oraz zakazem rejestracji samochodów spalinowych od 2035 r. - to propozycje pytań referendalnych przedstawione w środę przez Konfederację.

Sejm na rozpoczynającym się w środę dwudniowym posiedzeniu ma się zająć m.in. wnioskiem rządu o zarządzenie na 15 października referendum ogólnokrajowego. We wniosku określono propozycje czterech pytań.

Na konferencji w Sejmie politycy Konfederacji Krzysztof Bosak i Stanisław Tyszka przypomnieli, że ich formacja już wcześniej zaproponowała pięć pytań dotyczących polityki migracyjnej. W środę politycy przedstawili kolejne, cztery propozycje pytań referendalnych.

Referendum według Konfederacji

"Czy popiera pan/pani wypłacanie świadczeń socjalnych imigrantom?"; "Czy popiera pan/pani waloryzację świadczenia 500 plus do 800 plus?"; "Czy popiera pan/pani ograniczenie możliwości korzystania z gotówki?"; "Czy popiera pan/pani zakaz rejestracji samochodów spalinowych od 2035 roku?".

Bosak i Tyszka podkreślali, że pytania muszą być poważne, merytoryczne, a - ich zdaniem - PiS zadaje pytanie w sprawach oczywistych.

Z wnioskiem o zarządzenie ogólnokrajowego referendum zwrócił się do Sejmu rząd. We wniosku zawarto cztery pytania. Pierwsze brzmi: "Czy popierasz wyprzedaż majątku państwowego podmiotom zagranicznym, prowadzącą do utraty kontroli Polek i Polaków nad strategicznymi sektorami gospodarki?". Drugie: "Czy popierasz podniesienie wieku emerytalnego, w tym przywrócenie podwyższonego do 67 lat wieku emerytalnego dla kobiet i mężczyzn?". Trzecie: "Czy popierasz likwidację bariery na granicy Rzeczypospolitej Polskiej z Republiką Białorusi?". Czwarte: "Czy popierasz przyjęcie tysięcy nielegalnych imigrantów z Bliskiego Wschodu i Afryki, zgodnie z przymusowym mechanizmem relokacji narzucanym przez biurokrację europejską?".

Referendum ma być przeprowadzone 15 października razem z wyborami parlamentarnymi. (PAP)

autor: Karol Kostrzewa

kos/ godl/