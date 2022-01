Problem polega na tym, że obchody Dnia RS są w świetle bośniackiego prawa i orzecznictwa nielegalne, bo nawiązują do idei serbskiego separatyzmu. Proklamowanie niepodległości RS w 1992 r. było jednym z milowych kroków na drodze do wybuchu wojny domowej, która zakończyła się trzy lata i 100 tys. ofiar śmiertelnych później podpisaniem porozumień pokojowych w Dayton. Nową BiH utworzyły dwie jednostki – RS i Federacja Bośni i Hercegowiny (FBiH), będąca wspólną jednostką bośniackich Chorwatów i Boszniaków (społeczność w latach 90. częściej określana mianem Muzułmanów). Powstała federacja o skomplikowanym systemie wzajemnych zależności między różnymi szczeblami władzy, trójosobową głową państwa (w skład prezydium BiH wchodzi Boszniak, Chorwat i Serb, wymieniający się co dziewięć miesięcy na stanowisku przewodniczącego) i międzynarodowym nadzorcą mającym prawo weta na przyjmowane przepisy, którym obecnie jest niemiecki chadek Christian Schmidt.