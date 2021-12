Mimo to ostatnia aktywność Ziobry w relacjach z Brukselą jest oceniana przez popleczników Mateusza Morawieckiego negatywnie. – Oczywiście, że zrobiliśmy kwerendę spraw do potencjalnego zawetowania, ale różnica między nami a ziobrystami polega na tym, że my to wykorzystujemy w roboczych rozmowach z KE, a oni niestety idą z tym do mediów, także zagranicznych. I to jeszcze w sytuacji, gdy 16 grudnia jest szczyt europejski – wskazuje nasz rozmówca. Przekonuje, że działania Zbigniewa Ziobry mocno usztywniają stanowisko KE wobec Polski. – Niedawno w niemieckim „Handelsblatt” był artykuł, że Bruksela może nam odblokować KPO. Tyle że chwilę wcześniej do Polski przyjechał komisarz Didier Reynders i Zbigniew Ziobro wręczył mu zdjęcia zniszczonej Warszawy. I Reynders stworzył narrację, że w Polsce nie będzie żadnych reform – opowiada.