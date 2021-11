Kompromisowe propozycje, z jakimi minister funduszy Grzegorz Puda pojechał w czwartek do Brukseli, nie były konsultowane z Ministerstwem Sprawiedliwości. W obozie kierującego tym resortem Zbigniewa Ziobry rośnie więc podejrzenie, że reszta rządu w porozumieniu z prezydentem Andrzejem Dudą szykuje ugodowe wobec UE rozwiązania za ich plecami. W takim przypadku Solidarna Polska nie poparłaby żadnych kompromisowych projektów ustaw w Sejmie. A to by oznaczało, że obóz prezydencko-premierowski w celu odblokowania Krajowego Planu Odbudowy i zrealizowania postanowień Trybunału Sprawiedliwości UE musiałby liczyć na opozycję. Podobnie jak przy głosowaniu nad zatwierdzeniem planu w maju. Wtedy wspólnie z rządem zagłosowała Lewica. Ale apetyt na powtarzanie tego manewru w otoczeniu premiera Mateusza Morawieckiego jest bardzo ograniczony. – W „normalnym” parlamencie nikt by się nie wahał, ale już raz to robiliśmy i to się źle skończyło i dla nas, i dla nich – mówi osoba z rządu.