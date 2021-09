Wysyłajac spreparowane e-maile lub wiadomości na komunikatorach, oszuści usiłowali przekierować swoje ofiary na strony, które podszywają się pod popularne witryny i przekonują użytkowników, by podali swoje dane. Mogą to być dane logowania lub rozliczeniowe.

Przestępcy nakłaniają sprzedających do wejścia na stronę phishingową, na której mają odebrać pieniądze rzekomo przez nich wpłacone. Podając dane karty kredytowej na tej fałszywej stronie, ofiara udostępnia je atakującym. Fałszywi kupujący przesyłają nawet specjalnie spreparowane grafiki czy filmiki mające uwiarygodnić taki model zwrotu środków.

Wzrosła też liczba ataków mających na celu przejęcie danych logowania do stron większości banków, a nawet kodów BLIK.

Zmienił się także sposób działania cyberprzestępców –zwiększyła się liczba domen fałszywych kierowanych do mniejszej liczby osób.

– Nie ma już ataków z wykorzystaniem jednej domeny wysłanej przykładowo do 100 tys. klientów. Dziś obserwujemy coraz więcej ataków typu jedna domena – jedna ofiara. Innym nowym sposobem jest wyświetlanie reklamy z jedną fałszywą domeną. Pojawia się zalew filmowych reklam na YouTubie (trwających od kilku do nawet kilkudziesięciu minut) z setkami fałszywych domen giełd kryptowalut i platform obiecujących gigantyczne zyski..– tłumaczy Robert Grabowski, szef CERT Orange Polska.

Ewolucja ataków jest ewidentna, ale jak podkreśla Robert Grabowski, CERT Orange Polska dysponuje coraz bardziej precyzyjną analityką, opartą m.in. na inteligentnych rozwiązaniach (machine learning). – Dlatego więcej widzimy, więcej rejestrujemy, potrafimy więcej wykrywać. Mamy różne sposoby zapobiegania i reagowania. Przy tak spersonalizowanych domenach, praktycznie możemy mówić o ewolucji w kierunku spear phishingu – mówi ekspert. W spear phishingu przestępcy nie rozsyłają zainfekowanych e-maili do milionów przypadkowych użytkowników, lecz dobierają indywidualnie swoje ofiary, które otrzymują fałszywą wiadomość e-mail, pochodzącą od zaufanej osoby lub organizacji – a w tym przypadku dostają ją na komunikatorze.

