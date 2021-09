Trzy dni dyskusji

W pierwszym dniu Europejskiego Forum Przyszłości (EFP), uczestnicy Forum będą debatować m.in. o barierach, wyzwaniach i celach Starego Kontynentu, elektromobilności oraz o cyfrowej przyszłości Europy. Wydarzeniu będą towarzyszyć debaty oksfordzkie z udziałem uczniów szkół średnich z województwa śląskiego, a dzień zakończy uroczysta gala w Filharmonii Śląskiej z wręczeniem nagród i spektakularnie innowacyjnym koncertem, w którym soliści-hologramy zagrają na żywo z orkiestrą.

Drugi dzień EFP, to przede wszystkim cykl debat poświęconych specjalnym strefom ekonomicznym z finałem w postaci uroczystej gali 25-lecia Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. 7 października to także czas finału konkursu dla startupów, organizowanego razem z akceleratorem Plug and Play (z pulą nagród 150 tys. zł).

Ostatni dzień Europejskiego Forum Przyszłości zdominuje dyskusja o europejskim transporcie kolejowym, którą zwieńczy uroczysty jubileusz 10-lecia Kolei Śląskich. Obok przedstawicieli rynku kolejowego, dyskusje będą toczyć goście Konferencji Śląskiego Klastra Lotniczego. 8 października Stadion Śląski zamieni się także w arenę e-sportową bo właśnie w tym dniu odbędzie się e-sportowy turniej kwalifikacyjny CS:GO do Narodowej Drużyny Esportu.

Inicjatywa marszałka województwa śląskiego

EFP to inicjatywa marszałka województwa śląskiego. – Wierzę, że Europejskie Forum Przyszłości będzie znakomitą okazją do wymiany doświadczeń i kreowania rozwiązań. Województwo Śląskie, jako Europejski Region Przedsiębiorczości, stawia sobie ambitne cele w zakresie gospodarki i nowoczesnych technologii – mówi Jakub Chełstowski, marszałek województwa śląskiego.

Rejestracja już trwa

Szczegóły dotyczące Europejskiego Forum Przyszłości oraz bezpłatna rejestracja na wydarzenie znajdują się na: www.efp-silesia.pl.