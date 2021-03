"Komisja przygotowała projekt zmian ustawowych. (Przewiduje on – PAP) podniesienie granicy z wieku 15 do 16 lat, wyłączenie zatarcia skazania, wyłączenie przedawnienia karalności" – powiedziała w Radiu Zet wiceprzewodnicząca Państwowej Komisji ds. Pedofilii Barbara Chrobak.

Wyjaśniła, że członkowie komisji przedstawili propozycje zmian prezydentowi Andrzejowi Dudzie. "Pan prezydent powiedział, że te zapisy będzie chciał poprzeć" – oznajmiła. Dodała, że prezydent wystąpi z inicjatywą ustawodawczą w tej sprawie.

Chrobak poinformowała, że do tej pory do komisji wpłynęło 190 spraw. Z tego ok. 40 – 50 zostało zgłoszonych przez poszkodowanych. Poseł lewicy Joanna Scheuring-Wielgus złożyła 41 spraw, z czego 32 sprawy dotyczą biskupów.

"Mam bardzo dobry kontakt z ks. Isakowiczem-Zaleskim. Kontaktujemy się telefonicznie. Współpracujemy z nim" – powiedziała Barbara Chrobak. Wiceprzewodnicząca dodała, że duchowny wysyła komisji zawiadomienia dot. ewentualnego popełnienia przestępstwa.