Z danych Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej wynika, że od 1 do 20 grudnia odbyło się 378 lotów z Wielkiej Brytanii, z czego prawie połowa w ostatni weekend, kiedy w Polsce lądowało ponad 50–60 samolotów dziennie, tymczasem jeszcze na przełomie listopada i grudnia takich przylotów było kilka dziennie. Przy minimalistycznym założeniu, że przeciętnie przylatuje co najmniej 150 osób na każdy samolot, to co najmniej 7,5 tys. dziennie w ostatnich dniach. Z kolei wczoraj poranny boeing 737 z Warszawy do Londynu zabrał 186 pasażerów. A po południu LOT wysłał dwa dreamlinery. Jeden był lotem ponadplanowym, a każdy z nich mógł zabrać 294 osoby. Wczoraj łącznie do Polski miało przelecieć z Wysp 10,6 tys. osób. To oznacza, że przy ostrożnych szacunkach od piątku przyleciało ok. 40 tys. osób.