W poniedziałek przed południem odbyło się posiedzenie Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, który zajmował się sprawą nowej odmiany koronawirusa w Wielkiej Brytanii. Müller powiedział dziennikarzom po posiedzeniu, że podtrzymana jest decyzja ogłoszona w nocy, że z poniedziałku na wtorek zostają wstrzymane wszystkie loty z Wielkiej Brytanii do Polski.

"Z informacji medycznych, które zostały przekazane (wynika, że) ta odmiana wirusa od jakiegoś czasu już jest niestety w Europie. Z racji tego, że nie ma pełnych informacji w tej chwili zawieszamy loty, ale każdy, kto wrócił Wielkiej Brytanii może być poddany testom" - powiedział po spotkaniu rzecznik rządu.

Wiadomości o nowej mutacji wirusa analizują służby kryzysowe na całym świecie.

Australia

Nową odmianę SARS-CoV-2 stwierdzono w Australii. Tamtejsze władze w poniedziałek poinformowały, że dwie osoby zakażone przybyły z Wielkiej Brytanii do stanu Nowa Południowa Walia i obecnie znajdują się w kwarantannie

Włochy

W niedzielę włoskie media informowały, że nową odmianę wirusa potwierdzono u mężczyzny; później wiadomość tę skorygowały – chodzi o kobietę, która przybyła z Wielkiej Brytanii. „Nie ma objawów i czuje się dobrze" - podała w poniedziałek agencja Ansa.

Według najnowszych doniesień kobieta przebywa w domowej izolacji ze swoim partnerem. Także on ma pozytywny wynik testu i jest bezobjawowy. W jego przypadku nie potwierdzono dotąd, że także on zakaził się nowym wariantem koronawirusa.

Niemcy

Nie ma dotąd potwierdzonej informacji o nowej odmianie koronawirusa w Niemczech, chociaż wirusolog z berlińskiej kliniki Charite Christian Drosten uważa, że mutacja jest już obecna w jego kraju.

"W tej chwili nie martwię się tak bardzo" - powiedział Drosten w wywiadzie udzielonym rozgłośni Deutschlandfunk. "Mogą być naukowe niespodzianki. Ale ja się nie martwię" - dodał.

Jego zdaniem aktualne twierdzenia, że nowy wariant SARS-CoV-2 jest o 70 procent bardziej zaraźliwy, nie są oparte na wiarygodnych ustaleniach.

Belgia

Belgijski wirusolog Marc Van Ranst uważa, że nowa odmiana koronawirusa, która pojawił się w Wielkiej Brytanii, może już być w wielu innych krajach. Nie jest zaskoczony tym, ze została wykryta na Wyspach, bo - jak mówi - prowadzi się tam więcej badan nad wirusami. Dodał, że może on być bardziej zaraźliwy. Inny wirusolog Steven Van Gucht z Sciensano powiedział w poniedziałek na konferencji prasowej poświęconej koronawirusowi, że „istnieją przesłanki”, że nowy wariant, który pojawił się w Wielkiej Brytanii, jest bardziej zaraźliwy. „Ale to jeszcze nie zostało udowodnione” - podkreśla.

Francja

Prezydent Francji Emmanuel Macron wezwał w poniedziałek członków rządu do zwiększonej czujności. Zwracał się do premiera Jeana Castexa i ministrów zdalnie ze swojego biura, gdzie przechodzi kwarantannę w związku z zachorowaniem na Covid-19. Jego słowa były też transmitowane przez telewizję BFM.

"Ta problematyczna mutacja wirusa w znacznie bardziej agresywnej formie pokazuje skomplikowanie tego wirusa, jego agresywność oraz powiedziałbym, kreatywność, a także pokorę, którą zawsze powinniśmy mieć" - powiedział szef państwa francuskiego.

Macron stwierdził, że w obliczu nowej sytuacji, powracający do kraju Francuzi prawdopodobnie będą musieli okazywać negatywny wynik testu PCR przed wjazdem do kraju. Jak dodał, choć po rozluźnieniu części restrykcji sytuacja epidemiczna w kraju ustabilizowała się, to krzywa zachorowań wypłaszczyła się na zbyt wysokim poziomie, by przed Świętami można było znosić kolejne ograniczenia, w tym ograniczenia dotyczące zgromadzeń.

USA

Naukowcy z wojskowego instytutu badawczego Walter Reed w stanie Maryland w USA prowadzą badania mające sprawdzić, czy wykryta w Wielkiej Brytanii nowa mutacja koronawirusa jest bardziej odporna na szczepionki. Wyniki poznamy za kilka dni - podaje w poniedziałek CNN.

Jak informuje telewizja, badania w Ośrodku Badań nad Chorobami Zakaźnymi wojskowego instytutu badawczego Walter Reed trwają od czwartku. Genom nowego szczepu jest poddawany analizie komputerowej, która ma wykazać, czy istnieje zagrożenie dla skuteczności szczepionek. Jeśli analiza wykaże potencjalne problemy, konieczne będą badania laboratoryjne i na zwierzętach.

Jak powiedział cytowany przez CNN szef ośrodka dr Nelson Michael, naukowcy spodziewają się, że szczepionki będą skuteczne przeciwko nowej mutacji, ale "nigdy nie wiadomo".

"Nadal musimy być czujni i musimy to sprawdzić" - podkreślił. Jak zaznaczył, podobne analizy trwają również w innych ośrodkach badawczych.

W sierpniu ten sam instytut opublikował badanie, które sugeruje, że opracowywane szczepionki powinny być skuteczne przeciwko wszystkim wówczas krążącym wariantom wirusa SARS-CoV-2. To efekt faktu, że mimo mutacji białko fuzyjne (tzw. spike) - wypustki, za pomocą których wirus łączy się z komórkami - pozostaje relatywnie niezmienne. Większość opracowanych szczepionek przygotowuje układ odpornościowy do reakcji na właśnie ten element wirusa.

Indie

„Indyjskie władze medyczne pozostają czujne i są przygotowane na radzenie sobie z nową, bardziej zaraźliwą odmianą koronawirusa, która szerzy się w Wielkiej Brytanii” - poinformował w poniedziałek minister zdrowia Harsh Vardhan. Dodał, że nie ma powodów do paniki.

Nowa odmiana koronawirusa. Zawieszone loty z Wielkiej Brytanii

O wykryciu w Wielkiej Brytanii nowego wariantu wirusa SARS-CoV-2 poinformowano 14 grudnia. Według władz brytyjskich nowa odmiana rozprzestrzenia się o ok. 70 proc. szybciej, ale nie wydaje się, by powodowała poważniejszy przebieg choroby i nie miała zareagować na opracowane już szczepionki przeciw Covid-19.

Po ujawnieniu tej informacji wiele krajów zdecydowało się na zawieszenie połączeń lotniczych z Wielką Brytanią. Zakaz lotów do Polski zacznie obowiązywać o północy z poniedziałku na wtorek.