Zgodnie z art. 118 ustawy o PPK w ustawie z 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2136) dodano art. 15aa wprowadzający ograniczenia w zakresie wpłat i dopłat do programu. Przyjęto w nim, że ograniczenia wynikające z tej ustawy stosuje się do podstawowych i dodatkowych oraz wpłaty powitalnej i dopłat rocznych dokonywanych do PPK, w zakresie wynagrodzenia i świadczeń dodatkowych. Regulacja ta miała spowodować, aby wpłaty dokonywane (czyli przekazywane do instytucji finansowej) w ramach PPK nie skutkowały przekroczeniem limitów wynagrodzeń i świadczeń dodatkowych określonych przepisami ustawy kominowej. W przypadku gdy tylko część wpłaty do PPK stanowiłaby przekroczenie limitu wynagrodzeń i świadczeń dodatkowych, o którym mowa w ustawie kominowej, nie dokonuje się wpłaty do PPK tylko w tej części. Analogiczne ograniczenie, zgodnie z art. 131 ustawy o PPK, zawarto w art. 12b ustawy z 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1907).