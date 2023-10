Gościem Szymona Glonka w podcaście "DGPtalk: Z pierwszej strony" jest Karolina Dudzic z fundacji A21.

Dzisiaj jest więcej osób w niewoli niż kiedykolwiek wcześniej na świecie. Dokładnie to zdanie przykuło moją uwagę 10 lat temu. Wydawało mi się to niemożliwe, niewolnicy to starożytny Egipt, a nie teraz. Patrząc na szacunki światowe, mówi się o tym, że w niewoli obecnie jest prawie 50 milionów osób na świecie. To jest tyle, ile Hiszpania i Chorwacja razem wzięte – mówi Karolina Dudzic.

Dzisiejsze niewolnictwo to…

Najczęściej to praca przymusowa i wykorzystanie seksualne. Widzimy też zmuszanie do żebractwa. Pytaniem, które najczęściej się pojawia, jest to, że jeżeli ludzie są w takich niedobrych warunkach, to dlaczego po prostu nie uciekają? Sytuacja jest o wiele bardziej skomplikowana. Ludzie mogą się bać. Po pierwsze, mogą się bać, zaraportować o swojej sytuacji, ponieważ mogą mieć nieuregulowaną sytuację prawną. Być może byli zmuszani do popełniania przestępstwa i boją się, że sami będą skazani, pójdą do więzienia. Być może handlarze i to jest chyba najczęstsza rzecz, grożą im lub ich rodzinie przemocą, bądź nawet śmiercią – dodaje Dudzic.

Walk For Freedom

Zbieramy się czternastego października o godzinie 14:00. Tak, żeby łatwiej było zapamiętać czternasty o czternastej, pod Kolumną Zygmunta. Trzeba się szybko zarejestrować, żebyśmy mogli wiedzieć, ile jest osób. Będziemy robić zdjęcia i zaczniemy marsz. Jedyne, o co prosimy to, żeby przyjść na czarno. Jeżeli nie macie państwo takich ubrań, to na miejscu będziemy mieć bluzy, na których jest napisane: znieś niewolnictwo z każdym krokiem. To, co jest najfajniejsze, w tym wydarzeniu, to jest to, że przez nie jesteśmy w stanie dotrzeć do wielkiej ilości osób – informuje Karolina Dudzic.