European Best Destinations

– European Best Destinations to plebiscyt, który organizowany jest od 14 lat, od roku 2009, przez organizację non-profit z siedziba w Brukseli, organizację, która ma właśnie taką nazwę: European Best Destinations. Organizacja współpracuje z Komisją Europejską, siecią Eden. Ponad 400 destynacji europejskich współpracuje w ramach tej organizacji oraz wiele znamienitych tytułów prasowych, medialnych, które promują ten właśnie konkurs. Ten tytuł jest czymś w rodzaju europejskiego mistrzostwa w kategorii destynacji turystycznych. Sama nominacja Warszawy do ścisłego finału, do finałowej 20, to dla nas ogromne wyróżnienie i ogromny sukces. Już z samą obecnością w tym finałowym gronie wiążą się wymierne korzyści dla miasta w zakresie wzmacniania jego wizerunku, promocji na całym świecie, ponieważ organizacja jest co prawda europejska, ale konkurs ma wymiar globalny, prawie połowa uczestników oddających głosy w plebiscycie to osoby zamieszkałe poza Europą – mówi Paweł Moras.

Reklama

Warszawa w finale konkursu

– Jest to efekt bardzo konsekwentnej pracy zarówno Stołecznego Biura Turystki, jak i całej branży turystycznej Warszawy, nad tym aby pozycjonować ją jako dobrą destynację turystyczną, jako atrakcyjne miejsce turystyczne, w zakresie turystyki miejskiej tzw. city break, bardzo popularnej formy turystyki na całym świecie, krótkich kilkudniowych pobytów – dodaje Paweł Moras.

Zapraszamy do wysłuchania najnowszego odcinka "DGPtalk: Z pierwszej strony".

Pobierz aplikację upday z Google Play lub App Store!

Paweł Moras – dyrektor, Stołeczne Biuro Turystyki