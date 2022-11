Świąteczny Stół Pajacyka

Świąteczny Stół Pajacyka to coroczna akcja charytatywna, podczas której właściciele lokali gastronomicznych przekazują 10% dziennego obrotu na posiłki dla potrzebujących dzieci. W ubiegłym roku do akcji przyłączyło się 495 lokali gastronomicznych, co przełożyło się na 136 855,28 złotych wsparcia.

– Program Pajacyk jest programem, który trwa już od bardzo długiego czasu. Praktycznie rzecz biorąc od początku, od powstania Polskiej Akcji Humanitarnej, czyli 1996 roku. Sytuacja jeśli chodzi o ubóstwo się poprawia, choć w związku z pandemią koronowirusa znowu się troszkę pogorszyła, teraz też najprawdopodobniej się pogorszy. Wciąż są jeszcze rodziny, które doświadczają ubóstwa strukturalnego, dlatego też potrzebne są takie programy jak Pajacyk. Oczywiście są też projekty i programy rządowe, które finansują obiady dla dzieci, które nie mogą sobie pozwolić na obiad w domu. Natomiast jest duża grupa dzieci i młodzieży, która lekko przekracza próg, który jest określony w ustawach, ale są w trudniej sytuacji materialnej i ten program dożywiania jest potrzebny – mówi Tadeusz Szczepaniak.

Tadeusz Szczepaniak – koordynator akcji Świąteczny Stół Pajacyka, Polska Akcja Humanitarna.