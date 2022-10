Niewolnictwo we współczesnym świecie

– Z danych sprzed 6 lat wynikało, że ok. 40 milionów osób na całym świecie jest obecnie we współczesnym niewolnictwie, teraz te dane urosły już do prawie 50 milionów. To jest tak gigantyczna liczba, że ciężko w ogóle o tym myśleć. Jest to o wiele więcej niż cała populacja Polski albo można powiedzieć, że jest to populacja Hiszpanii i Chorwacji razem wzięta. To jest nie do uwierzenia, że taka liczba ludzi jest w niewoli – mówi Karolina Dudzic.

Reklama

– Z jednej strony, część osób, które są trzymane w niewoli jest trzymana w zamknięciu np. na farmie truskawek, w domach publicznych lub jako służba domowa i nie mogą wychodzić z domu lub innego budynku. Zdecydowaną większość osób w niewoli możemy jednak zobaczyć na ulicy, metrze. Dzieje się tak dlatego, że handlarze to bardzo inteligentne osoby, które wiedzą w jaki sposób działać aby założyć ludziom psychologiczne kajdany. Wyobraźmy sobie sytuację, że ktoś oferuje pomoc uchodźcom, matkom z dziećmi oferując im np. mieszkanie. Następną rzeczą jaka robią handlarze to rozdzielanie rodzin, dzieci od mam i zmuszają kobiety do pracy w domach publicznych szantażując je tym, że jeśli się nie zgodzą to zrobią krzywdę dzieciom – mówi Karolina Dudzic.

Zapraszamy do wysłuchania najnowszego odcinka "DGPtalk: Z pierwszej strony".

Pobierz aplikację upday z Google Play lub App Store!

Karolina Dudzic – Fundacja A21