Jak wystartować w WorldSkills?

– Wszystko zaczęło się od tego, że podczas olimpiady hotelarskiej, gdy byłem w trzeciej klasie technikum hotelarskiego, kiedy zostały ogłoszone wyniki i zostałem laureatem konkursu, podszedł do mnie Pan Michał Walczak z jury i wspomniał o konkursie EuroSkills 2020. Później, analizując w Internecie projekt WorldSkills, przyszła taka myśl, że to jest to na co czekałem, czyli to co pomoże, równie jak matura, jak studia osiągnąć coś w mojej branży – mówi Krzysztof Studziński.

– Wiedzę, żeby sobie poradzić w konkursie zdobywałem od początku w technikum hotelarskim, nauczyciele kładli duży nacisk na przedmioty zawodowe. Dodatkowo musiałem przyswoić dużo wiedzy już poza zajęciami szkolnymi, bo taka olimpiada to coś, co wykracza poza zakres nauczania w technikum – dodaje Studziński.

Obsługa gości hotelowych

– Moje zawody, obsługa gości hotelowych, odbywa się w dwóch częściach. Każdego dnia mamy po kilka zadań. Jednym z zadań jest front office, czyli obsługa gościa hotelowego przy ladzie recepcyjnej, w cztery oczy. Są też zadania typu back office, czyli obsługa gościa hotelowego bez jego obecności. Odpowiadamy i wysyłamy oferty pobytu w hotelu, układamy programy wycieczek – opowiada o zadań czekających na uczestników konkursu Krzysztof Studziński.

Krzysztof Studziński – uczestnik EuroSkills 2021.