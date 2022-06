Reklama

– Komisja Europejska jakiś czas temu podjęła decyzję o stworzeniu dość kontrowersyjnego projektu, jak na Unię Europejską, projektu powołania w każdym państwie członkowskim ambasadora, czyli osoby, która jest umocowana do mówienia w imieniu Komisji Europejskiej w sprawach cyfrowych – mówi Maciej Kawecki, Ambasador Cyfrowej Unii Europejskiej.

– Komisja Europejska stawia dzisiaj na 3 akty prawne. Pierwszy jest zupełnie nieznany, a jest niebywale ważny, dotyczy niegodziwego traktowania dzieci w przestrzeni cyfrowej. Wykorzystywanie zdjęć dzieci w kontekście seksualnym, to jest zjawisko, które każdego roku wzrasta o kilkaset procent. Druga inicjatywa legislacyjna to jest Data Act. Komisja Europejska ucząc się na przykładzie wdrażania RODO, uświadomiła sobie, że my przegraliśmy batalię o prywatność w Unii Europejskiej i w ogóle na świecie. Trzecim ultraważnym filarem jest Digital Act, uregulowanie zasad wykorzystywania i rozpowszechniania treści cyfrowych w Internecie – mówi Kawecki.

Maciej Kawecki – Ambasador Cyfrowej Unii Europejskiej