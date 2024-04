Co najbardziej zaskoczyło w wynikach wyborów lokalnych? Dlaczego frekwencja była niska i jak to rokuje na czerwcowe eurowybory? Kto jest największym przegranym tych wyborów?

Co takiego stało się w Gdyni i co nam mówią wyniki w Warszawie w kontekście nadchodzących wyborów prezydenckich? Dlaczego sejmiki są tak istotne z punktu widzenia partyjnych struktur i co jeśli w radzie województwa mamy remis? Co, według badań, jest silniejszą motywacją dla wyborcy - nazwisko kandydata czy jego przynależność partyjna? Na ile lokalne komitety są faktycznie lokalne? - rozmawiamy z prof. Adamem Gendźwiłłem z Wydziału Socjologii i Centrum Studiów Wyborczych Uniwersytetu Warszawskiego.

W drugiej części (48 min.) rozmawiamy o szykowanej przez Donalda Tuska rekonstrukcji rządu.