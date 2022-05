Reklama

Detektyw Bruno, czyli kto wykiwa detektywa?

Jak się bawiłaś na planie filmu Detektyw Bruno?

– Bardzo dobrze się bawiłam. Kino familijne to fajna okazja do tego żeby pobawić się formą, żeby poszukać lżejszego języka, poza tym ja sama zaczynałam jako dziecko, więc obserwowanie tych dzieci na planie zwłaszcza Iwo Rajskiego, który grał główną rolę w tym filmie to była przyjemność i podróż sentymentalna. Tak sobie patrzyłam na niego, jak on to przeżywa i sobie przypominałam jakieś swoje przeżycia sprzed kilkudziesięciu lat – mówi Karolina Gruszka, aktorka teatralna i filmowa

Podróż do Karoliny sprzed kilkudziesięciu lat to dla ciebie podróż sentymentalna, czy masz dość, że przy każdej tego typu rozmowie ktoś to wyciąga?

– Nie mam tego dość ponieważ bardzo dawno na ten temat z nikim nie rozmawiałam. Zrobiłam film familijny na początku swojej drogi zawodowej, a potem przez lata nigdy nie, więc nie było pretekstu do takiej rozmowy. Kiedy teraz wracam do tamtych lat to wracam z przyjemnością i sama się zaskakuję tym, że przypominam sobie rzeczy, które dawno temu zaginęły w mojej pamięci.

Karolina Gruszka – aktorka teatralna i filmowa