Voice of Poland, pandemia, rodzina

– Voice of Poland dało mi bardzo dużo rozpędu, a pandemia była ścianą, z którą musiałem się zmierzyć. To był taki okres kiedy musiałem zająć się rodziną. Muzykowanie i swoją pasję jaką jest muzyka musiałem odłożyć na bok. Zdarzały mi się koncerty ale było ich bardzo mało. Teraz w końcu będę mógł pograć. Wydaje mi się, że wszyscy artyści, osoby pracujące przy produkcji koncertów już chcą wyjść do ludzi. Ile można siedzieć w domu? – mówi Marcin Sójka.

Jeden raz

– Czasy mamy, jakie mamy. Pandemia się skończyła, przyszła wojna. Wszyscy jesteśmy przybici, chciałem wyjść z czymś fajnym, z czymś, co wywoła uśmiech na twarzy, z czymś, co będzie napawać pozytywną energią. Utwór „Jeden raz” jest taki. Z perspektywy ojca trójki dzieci, głowy domu – Jeden raz – każdy ma marzenie żeby się wyrwać i narozrabiać tak troszkę – mówi o najnowszym nagraniu Marcin Sójka.

Marcin Sójka – piosenkarz, autor tekstów i realizator dźwięku, zwycięzca dziewiątej edycji programu The Voice of Poland emitowanego przez TVP2 (2018).