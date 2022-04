Reklama

Szymon mówi

– Lubię gadać, a piosenki okazują się najłatwiejszym ,najprostszym i najszybszym sposobem żeby móc się wyrazić. Ostatnio zacząłem przygodę z prozą, tam niestety wszystko dużo dłużej trwa. Trzeba usiąść na dziesiątki godzin żeby napisać książkę, a taka piosenka to 2 minuty i można zawrzeć w sumie tyle samo, co w książce i potem ludzie siedzą i dyskutują o tym – mówi Szymon Żurawski, wokalista, kompozytor i tekściarz.

– Jest szersze otwarcie na różne rzeczy. Dominującą muzyką jest dzisiaj rap, podmiotowość kobiet jest ogromna i to kim jest mężczyzna w dzisiejszym świecie, do tego są różne podejścia – dodaje Żurawski.

Szymonmówi to projekt wokalisty, kompozytora i tekściarza Szymona Żurawskiego, który tworzy piosenki inspirowane filmami i komiksami, a potem wyśpiewuje je wysokim, nieoczywistym wokalem. Wszystko okraszone jest smutnymi opowieściami o dekonstrukcji naszego społeczeństwa z perspektywy wchodzącego w dorosłość mężczyzny. Do tworzenia inspiruje go także szeroko pojęta popkultura w której szuka znanych tropów, by przetworzyć je przez własną wrażliwość i zaprezentować w świeżym wydaniu.