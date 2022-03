Reklama

Gościem Marcina Cichońskiego w podcaście "DGPtalk: Po stronie kultury" jest Jakub Skorupa – gitarzysta i autor tekstów.

Zeszyt pierwszy

– Jeśli chodzi o ten album, o jego stronę muzyczną to wielokrotnie rozmawiałem o niej z Kubą Dąbrowskim, który był nieocenioną pomocą. Staraliśmy się zrobić album, który będzie spójną historią pod kątem warstwy lirycznej ale będzie też czasem muzycznie zaskakiwał. Bardzo lubię słuchać tej płyty od początku do końca. Dopiero kiedy skończyliśmy pracę nad „Zeszytem pierwszym”, zdałem sobie sprawę, że powstała taka jedna wspólna opowieść. Jeśli słuchasz jedną lub dwie piosenki to są tylko fragmenty tej historii. Cały proces twórczy, który zachodził, pisanie tych piosenek to było dostawanie informacji z zewnątrz, siadałem, zapisywałem sobie jakieś notatki i tworzyłem z tego teksty. Natomiast nie planowałem czegoś w rodzaju concept albumu. To dopiero do mnie dotarło po skończeniu miksów – mówi Jakub Skorupa, wokalista, gitarzysta i autor tekstów.

Pomagajmy Ukraińcom niezależnie jak długo będzie trwała wojna

– Mam nadzieję, że wszyscy będziemy mieć tą świadomość, że konflikt na Ukrainie zniknie z mediów i każdy z nas żyjących po tej bezpiecznej stronie nieco się oswoi z tymi wiadomościami. Mam nadzieję, że będziemy pamiętać, że tam umierają ludzie. Mam nadzieję, że będziemy pomagać tym ludziom niezależnie, jak długo to potrwa. Czekam każdego dnia aby Rosjanie na tych najwyższych szczeblach opamiętali się – mówi o wojnie w Ukrainie Skorupa.

Jakub Skorupa – wokalista, gitarzysta i autor tekstów