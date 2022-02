Reklama

Najważniejszy jest dla mnie człowiek dopiero późnej muzyka.

Pracując z kimś nad muzyką muszę złapać kontakt mentalny. Jeżeli super się z kimś dogadam to wtedy czuję muzykę. Ważne, żeby dowiedzieć się, co pracujący ze mną chcą ze mnie muzycznie wyciągnąć. Kiedy wspominam Johna Portera, Urbaniaka, Smolika, Ulę Dudziak, to są super ludzie, super z nimi żyję, zawsze mam z nimi fajny flow. To ludzie, do których zawsze mogę zadzwonić porozmawiać – opowiada o kulisach współpracy przy kolejnych muzycznych projektach Robert Cichy.

3 & remixed

26 listopada 2021 r. odbyła się premiera albumu „3 & remixed” czyli zupełnie inny rozdział w twórczości Cichego, a mianowicie Artysta zaprezentował wydawnictwo z remiksami, na którym znalazły się także zupełnie nowe utwory utrzymane w klimacie elektronicznym.

Robert Cichy – gitarzysta, wokalista, kompozytor, producent, który dwukrotnie został laureatem najważniejszej polskiej nagrody fonograficznej – Fryderyk – za swój pierwszy album „Smack” (2019) w kat. „najlepszy album roku country/blues”, a następnie za drugi autorski album „Dirty Sun” (2021) w kat. „najlepszy album roku blues.”

Przed rozpoczęciem działalności solowej, jako gitarzysta czołowych polskich artystów koncertował na największych festiwalach w Polsce, a także za granicą m.in. w Japonii, Francji, Turcji, Anglii, Włoszech oraz na Mauritiusie.

Dyskografia Roberta Cichego: